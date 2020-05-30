В Мурманской области ожидается постепенное повышение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 30 и 31 мая погоду Кольского полуострова будет определять северо-восточная периферия антициклона с центром над Скандинавией. По Мурманской области ожидается временами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы +6+11°, на юге области до +16°.

С 1 июня ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

Сегодня, 30 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1+6°, днём +10+15°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

На юге Кандалакшского района и в Терском районе сохранится 4-й региональный класс пожарной опасности.