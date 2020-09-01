В Мурманской области ожидается постепенное повышение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, с 1 по 3 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием северной, северо-западной периферии антициклона, смещающегося с юга Скандинавского полуострова на север Европейской части России. В этот период по Мурманской области ожидается постепенное повышение температуры воздуха, хотя в ночные часы в отдельных районах сохранятся заморозки.

Сегодня, 1 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +3+8, днём +11+16°.

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В конце августа уровни воды на реках Мурманской области выше уровней прошлого года в это время на 1- 15 см (на рр. Варзуга, Умба, Поной - на 27- 47 см ) и выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 1- 30 см (на рр. Умба, Варзуга и Поной - на 45- 75 см ).

Температура воды в реке Кола 31 августа в 8 часов мск. была равна 12°, что ниже прошлогодней на этот день на 2°.