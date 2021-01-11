В Мурманской области ожидается постепенное повышение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 11 января ночью сохранится холодная погода, днём, с приближением восточной периферии циклонической депрессии, расположенной над Норвежским морем и Скандинавией, температура воздуха постепенно повысится.

Сегодня, 11 января, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -15-20°, при прояснениях -25-30°, днём -10-15°, местами до -25°. Гололедица.