В Мурманской области ожидается постепенное снижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием активного циклона с центром на юго-востоке Баренцева моря, но 3 и 4 марта ожидается смещение частных циклонов с Баренцева моря: местами пройдёт снег, температура воздуха постепенно понизится.

Сегодня, 3 марта, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный умеренный, ночью в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях до -16°, днём -3-8°. Гололедица.