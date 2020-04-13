Мурманская область. Арктика (16+)13.04.20 18:02
В Мурманской области ожидается постепенное усиление ветра
Как сообщает Мурманское УГМС, 13 апреля наш регион находился под влиянием активного циклона, смещающегося с юга Норвежского моря на север Ботнического залива. По Мурманской области ожидается постепенное усиление ветра, с приближением атмосферных фронтов - увеличение интенсивности осадков.
Завтра, 14 апреля, будет облачная погода. Местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём +1+6°. Гололедица.
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Последние комментарии
Zdoroviak
13.04.20 10:57
Надо расселить всех людей по бескрайним просторам России - вот это и будет самым эффективным способом борьбы с заразой. Маразм в головах начальства крепчает!
Комментарий к новости:Разобщение – единственная эффективная стратегия в условиях пандемии
Арина
10.04.20 23:02
Правительство наше делает все, чтобы народ выжил. Какие иски, вы о чем? Туристы завезли вирус, некоторые заболевшие даже карантин не захотели выдержать, пошли заражать всех подряд, вот к ним надо иски
Николай Федорович К.
10.04.20 10:17
Чем стоять с протянутой рукой, лучше бы разработали алгоритм судебных исков к правительству РФ, правительству региона о компенсациях за введение карантинных мер. А то скоро вообще будет невозможно буд
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