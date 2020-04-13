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Мурманская область. Арктика (16+)13.04.20 18:02

В Мурманской области ожидается постепенное усиление ветра

Как сообщает Мурманское УГМС,  13 апреля наш регион находился под влиянием активного циклона, смещающегося с юга Норвежского моря на север Ботнического залива. По Мурманской области ожидается постепенное усиление ветра, с приближением атмосферных фронтов - увеличение интенсивности осадков.

Завтра, 14 апреля, будет облачная погода. Местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём +1+6°. Гололедица.

 

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