В Мурманской области ожидается постепенное усиление ветра

Как сообщает Мурманское УГМС, 13 апреля наш регион находился под влиянием активного циклона, смещающегося с юга Норвежского моря на север Ботнического залива. По Мурманской области ожидается постепенное усиление ветра, с приближением атмосферных фронтов - увеличение интенсивности осадков.

Завтра, 14 апреля, будет облачная погода. Местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём +1+6°. Гололедица.