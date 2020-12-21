Мурманская область. Арктика (16+)21.12.20 08:00
В Мурманской области ожидается повышение температуры воздуха
Как сообщает Мурманское УГМС, 21 декабря наш регион будет находиться под влиянием циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Баренцевом морях: ожидается облачная с осадками погода, местами порывистый ветер, дальнейшее повышение температуры воздуха.
Сегодня, 21 декабря, будет облачная погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -2-8°, днём от +3 до -2°. Гололедица.
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Последние комментарии
Д.О Вернер
21.12.20 06:54
Ой, и это Вы сами, без ОНФ, пошли за правдой?
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес по-мурмански: Грязное дело»
Д.О. Вернер
19.12.20 12:24
Забыли про ДАТЧИКИ на текущих крышах, бездействие Администрации и её бессилие в БОРЬБЕ с УКашками... За примерами - обращайтесь.
ДМИТРИЙ
19.12.20 11:48
Мягко сказать чья то заказуха с искажёнными фактами и "вбросом" не существующей проблемы. Как можно услышать и различить запахи от сброса в ливневую канализацию примесей от жизнедеятельности в грунтов
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес по-мурмански: Грязное дело»
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