В Мурманской области ожидается повышение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 21 декабря наш регион будет находиться под влиянием циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Баренцевом морях: ожидается облачная с осадками погода, местами порывистый ветер, дальнейшее повышение температуры воздуха.

Сегодня, 21 декабря, будет облачная погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -2-8°, днём от +3 до -2°. Гололедица.