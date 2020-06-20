В Мурманской области ожидается повышение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 20 и 21 июня погоду Кольского полуострова будет определять антициклон, смещающийся с севера Норвежского моря. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь и постепенное повышение температуры воздуха: преобладающая температура воздуха в дневные часы 20 июня +12+20°, 21 июня +20+25°.

Сегодня, 20 июня, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный слабый, местами умеренный. Температура воздуха ночью +3 +8°, днём +12+17°, на юге области до +22°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

20-23 июня в Печенгском, Кольском и Ковдорском районах, в городах Мурманск, Апатиты, Кировск ожидается V региональный класс пожарной опасности, в Ловозерском районе, в городах Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори IV региональный класс пожарной опасности.