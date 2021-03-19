Мурманская область. Арктика (16+)19.03.21 08:00
В Мурманской области ожидается повышение температуры воздуха и усиление ветра
Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 19 марта под влиянием области повышенного атмосферного давления и прояснений по Мурманской области отмечалась относительно морозная погода. В течение дня начнёт сказываться влияние юго-восточной периферии циклона, формирующегося в Гренландском море. Днём 19 марта в нашем регионе ожидается повышение температуры воздуха и усиление ветра до неблагоприятных значений.
20 марта сохранится тёплая с порывистым ветром погода.
Сегодня, 19 марта, будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой снег. Ветер ночью северо-западный слабый, днём юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -10-15º, при прояснении -20-25º, днём -3-8°. Гололедица.
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.03.21 20:26
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