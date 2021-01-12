В Мурманской области ожидается преимущественно холодная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 12-13 января и ночью 14 января погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия антициклона с центром над Республикой Коми. По Мурманской области ожидается преимущественно холодная погода с преобладающей температурой воздуха -15-20° при прояснениях -25-30°.

Днём 14 января на погоду нашего региона будет оказывать влияние циклон, смещающийся по Баренцеву морю: ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, повышение температуры воздуха.

Сегодня, 12 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный умеренный, ночью на северо-западе области местами сильный. Температура воздуха -13-18°, при прояснениях -23-28° в течение суток. Гололедица.

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10 января толщина льда на реках и водоёмах Мурманской области была равна 17-37 см, что меньше нормы на 8-22 см.