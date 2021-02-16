В Мурманской области ожидается преимущественно холодная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 16 февраля и ночью 17 февраля наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается преимущественно холодная погода: среднесуточная температура воздуха на 2-8° ниже климатической нормы.

Днём 17 февраля и в течение суток 18 февраля погоду Кольского полуострова будет определять циклон смещающийся с Баренцева моря: ожидается местами снег, порывистый ветер, повышение температуры воздуха днём 18 февраля до -6-11°, местами до -16°.

19 февраля циклон заполнится, на наш регион распространится поле повышенного атмосферного давления и температура воздуха вновь начнёт понижаться.

Сегодня, 16 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью -16-21°, при прояснениях -26-31°, днём -13-18º, местами -22-27°. Гололедица.

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По данным МГ-2 Мурманск, 15 февраля на акватории южного колена Кольского залива наблюдался дрейфующий лёд, расположенный полосами и пятнами, толщиной 5 см в количестве 1-2 балла.