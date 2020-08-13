В Мурманской области ожидается преимущественно облачная с дождями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 3 августа над Кольским полуостровом будет располагаться малоградиентное барическое поле, погода в этот день не претерпит существенных изменений, температура воздуха в дневные часы по области составит от +12 до 16 градусов.

14 и 15 августа погодообразующим фактором в нашем регионе станет обширный циклон на севере Норвежского моря, в этот период ожидается преимущественно облачная с дождями погода, днём температура воздуха составит: 14 августа +12+17 градусов, 15 августа +15+20 градусов.

Сегодня, 13 августа, будет облачная c прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +12+17°.

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Уровни воды на большинстве рек Мурманской области выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 5- 25 см , на реке Умба - выше на 0,5 м , на реках северо-востока, востока области (рр. Чудзъйок, Туманная, Поной) - близки к среднемноголетним уровням летне-осенней межени.

Температура воды в реке Кола 12 августа в 8 часов мск. была равна 14°, что выше прошлогодней на этот день на 3°.