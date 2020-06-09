Мурманская область. Арктика (16+)09.06.20 07:00
В Мурманской области ожидается северный ветер, местами небольшой дождь, понижение температуры воздуха
Как сообщает Мурманское УГМС, 9 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием атмосферных фронтов: ожидается дождь различной интенсивности, днём местами порывистый ветер, средняя температура воздуха на большей части территории выше климатической нормы на 2-7°.
10 и 11 июня по Мурманской области ожидается преимущественно северный ветер, местами небольшой дождь, понижение температуры воздуха.
Сегодня, 9 июня, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь, утром и днём местами сильный. Ветер ночью южный слабый, днём северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха +8+14°, днём на юге и в центральных районах +15+20°.
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Последние комментарии
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
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МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
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