В Мурманской области ожидается северный ветер, местами небольшой дождь, понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 9 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием атмосферных фронтов: ожидается дождь различной интенсивности, днём местами порывистый ветер, средняя температура воздуха на большей части территории выше климатической нормы на 2-7°.

10 и 11 июня по Мурманской области ожидается преимущественно северный ветер, местами небольшой дождь, понижение температуры воздуха.

Сегодня, 9 июня, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь, утром и днём местами сильный. Ветер ночью южный слабый, днём северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха +8+14°, днём на юге и в центральных районах +15+20°.