В Мурманской области ожидается сильный, порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 14 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием западной периферии многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над Баренцевым морем и северной частью России, а так же холодных Арктических воздушных масс. В эти сутки по Мурманской области сохранится свежий ветер, снег, метель.

Ночью 15 марта в нашем регионе ожидается прохождение барического гребня и, как следствие, морозная погода. Утром и днём 15 марта Атлантический циклон, смещаясь в Баренцево море, забросит порцию тёплого воздуха на Кольский полуостров, но из-за сильного, порывистого ветра погода будет не комфортной.

16 марта ветер ослабеет и в дневные часы преобладающая температура воздуха составит -3-8 градусов.

Завтра, 14 марта, будет облачная погода. Снег, в отдельных районах сильный. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -7-12°, на западе до -15°, днём -5-10°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

13 марта в 10-14 часов по Мурманской области и в Мурманске отмечалось усиление северного ветра в порывах 20-24 м/с, сильный снег, метель при видимости 500-1000 метров. Такая погода сохранится до 15-18 часов сегодняшнего дня.

В Гренландском море наблюдается быстрое обледенение судов. Сохранится до 15-18 часов 16 марта.