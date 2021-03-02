В Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, временами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 2 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием активного циклона с центром на юго-востоке Баренцева моря. По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, временами снег, преобладающая температура воздуха -1-6°.

3 и 4 марта ожидается смещение частных циклонов с Баренцева моря: местами пройдёт снег, температура воздуха постепенно понизится.

Сегодня, 2 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на севере области умеренный снег. Ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха -1-6° в течение суток. Гололедица, местами сильная.

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На реках и водоёмах Мурманской области наблюдается ледостав, на порожистых участках рек и на горных реках - ледостав с полыньями, зажоры.

28 февраля толщина льда на реках и водоёмах была 33-65 см, что на 5-25 см меньше нормы.

Уровни воды на реках выше среднемноголетних уровней зимней межени на 10-30 см, на реках Чаваньга и Умба - выше на 60-75 см.