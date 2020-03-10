В Мурманской области ожидается сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 11 и 12 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием обширной многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над Северной Европой, Норвежским и Баренцевым морями. В этот период ожидается облачная с прояснениями погода, местами осадки, температура воздуха 11 марта понизится, а 12 марта вновь повысится.

Завтра, 11 марта, будет переменная облачность. Местами снег. Ветер северо-восточный умеренный, в первую половину ночи на севере области северо-западный сильный. Температура воздуха ночью -3-8º, при прояснениях -10-15°, днем -1-6º. Гололедица, местами сильная.

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На реках и водоёмах Мурманской области - ледостав, по данным наблюдений на 10 марта толщина льда равна 40-75 см, на водохранилищах Иовском и Княжегубском - 30-40 см, что на большинстве рек составляет ± (5-10 см) от нормы, на большинстве озёр и на водохранилищах - меньше нормы на 5-15 см.