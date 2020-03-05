Мурманская область. Арктика (16+)05.03.20 18:02
В Мурманской области ожидается сильный ветер, метель
Как сообщает Мурманское УГМС, 6 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с Балтийского моря в северном направлении. В нашем регионе ожидается порывистый ветер, прохождение атмосферных фронтов, снег, повышение температуры воздуха.
Завтра, 5 марта, будет облачная погода. Снег, ночью в отдельных районах сильный, метель. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -5-10°, днём -1-6°. Гололедица.
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Анатолий Степанович Будко
03.03.20 16:16
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Комментарий к новости:Ветеран с протянутой рукой!
Vjhtvfy
03.03.20 11:57
Не люблю слово "наша"! Это уже было в моей жизни, когда всё наше предали те, кто его больше всего говорил.
Педро
29.02.20 11:42
Руки оторвать, кто рисовал тропу здоровья из деревяшек. Там наверное тоже скамейки по 700 косарей будут!
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