В Мурманской области ожидается снег, местами сильный порывистый ветер, метель
Как сообщает Мурманское УГМС, 3 марта погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Белого моря на юго-восток Баренцева моря. По Мурманской области ожидается снег, местами сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха днём -4-9°.
4 марта циклон переместится на район полуострова Ямал, а на Кольский полуостров с севера Скандинавии распространится антициклон: осадки постепенно прекратятся, ветер ослабеет, температура воздуха понизится.
Завтра, 3 марта, будет облачная погода. Местами снег, изморозь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -6-11°. Местами гололедица.
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На реках и водоёмах Мурманской области - ледостав, по данным наблюдений на 29 февраля толщина льда была 40-70 см, на водохранилищах Иовском и Княжегубском - 30-40 см. Толщина льда на водных объектах близка к прошлогодней (±10 см).