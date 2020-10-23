В Мурманской области ожидается снег, мокрый снег, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием атлантического циклона с центром в районе Ботнического залива: ожидаются осадки, порывистый ветер. 23 октября циклон с активными атмосферными фронтами сместится на район Кольского полуострова: пройдут обильные осадки, местами усилится ветер, температура воздуха составит от +2 до -3°.

24 октября циклон начнёт заполняться, интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха незначительно понизится.

Сегодня, 23 октября, будет облачная погода. Cнег, мокрый снег, местами сильный. В отдельных районах налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха от +1 до -4° в течение суток. Местами гололедица.