В Мурманской области ожидается снег различной интенсивности
Как сообщает Мурманское УГМС, 26-28 января погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, наиболее интенсивный днём 26 января, местами порывистый ветер.
Днём 26 января преобладающая температура воздуха -4-10°, 27-28 января ожидается постепенное понижение температуры воздуха.
Сегодня, 26 января, будет облачная с прояснениями погода. Снег, днём местами сильный. Ветер северо-восточный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью -8-13°, местами до -18°, днём -4-9°. Гололедица.
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25 января 2021 года, по данным МГ-2 Мурманск, на акватории южного колена Кольского залива наблюдается дрейфующий лёд толщиной 5 см в количестве 5-7 баллов.