В Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, постепенное понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 16 января погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, температура воздуха в дневные часы от 0 до -5°, при прояснениях до -10°.

17 и 18 января наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления: ожидается снег различной интенсивности, постепенное понижение температуры воздуха.

Сегодня, 16 января, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, местами до -15°, днём от 0 до -5°, при прояснениях до -10°. Гололедица.

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Толщина льда на реках и водоёмах Кольского полуострова на 15 января была равна 20-40 см, на реках Терского берега (рр. Чаваньга, Варзуга, Умба) - 10-20 см. Водность рек во второй декаде января составляет 100-140% нормы.