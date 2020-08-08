В Мурманской области ожидается тёплая с небольшими дождями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 8 августа наш регион будет находиться в малоградиентном барическогм поле: ожидается тёплая с небольшими дождями погода.

9 августа сохранится тёплая погода со среднесуточной температурой воздуха на 1-2° выше нормы, но уже днём к западным районам Кольского полуострова подойдёт атмосферный фронт с дождями и грозами.

10 августа облачность, связанная с атмосферными фронтами, распространится на весь наш регион: пройдут дожди различной интенсивности, температура воздуха понизится.

Сегодня, 8 августа, будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +15+20°.

Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

По Мурманской области ожидается: в Ковдорском районе IV региональный класс пожарной опасности, на западе Терского района V региональный класс пожарной опасности.