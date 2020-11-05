В Мурманской области ожидается умеренный ветер, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяют циклоны, смещающиеся с Северной Атлантики в Баренцево море. По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, временами осадки, температура воздуха на 4-6° выше климатической нормы.

Сегодня, 5 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём от 0 до +5°. Ночью местами гололедица.

Штормовое предупреждение

С 9 до 12 часов 5 ноября на севере побережья Норвегии ожидается опасное волнение 8,0- 8,5 метра . Сохранится до 00-03 часов 6 ноября.

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На 3 ноября ледовые явления в виде заберегов, шугохода, неполного ледостава сохраняются на водных объектах северо-востока, востока Мурманской области (рр. Туманная, Чудзъйок, Териберка, Поной, оз. Ловозеро), на реках остальной территории - чисто. На крупных водоёмах - чисто.