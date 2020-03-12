В Мурманской области ожидается усиление северного ветра, снег, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 13 и ночью 14 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием западной периферии многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над севером Европейской части России и Баренцевым морем, на территорию Мурманской области осуществится вынос холодных Арктических воздушных масс. Поэтому в этот период в нашем регионе ожидается усиление северного ветра, снег, метель.

Завтра, 13 марта, будет облачная погода. Временами снег. Ветер северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -4-9º, днём -2-7º. Гололедица.

Штормовое предупреждение

В период 3-7 часов 12 марта в Гренландском море и на западе Баренцева моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 21-24 часов сегодняшнего дня.