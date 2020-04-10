В Мурманской области ожидается увеличение интенсивности осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 11 апреля и ночью 12 апреля погоду Кольского полуострова будет определять юго-западная периферия циклона с центром в Баренцевом море: местами пройдёт небольшой снег, ночью ожидается морозная погода, днём воздух прогреется до +2-3°.

Днём 12 апреля и в течение суток 13 апреля наш регион будет находиться под влиянием активного циклона, смещающегося с юга Норвежского моря на север Ботнического залива. По Мурманской области ожидается постепенное усиление ветра, с приближением атмосферных фронтов - увеличение интенсивности осадков, преобладающая температура воздуха ночью -2-7°, днём от -2 до +2°.

Завтра, 11 апреля, будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -15-20°, днём от -3 до +2°. Гололедица.

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