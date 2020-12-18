Мурманская область. Арктика (16+)18.12.20 08:00
В Мурманской области ожидается, в основном, малооблачная морозная погода
Как сообщает Мурманское УГМС, 18 декабря, с распространением с севера Скандинавии на Кольский полуостров антициклона, ожидается, в основном, малооблачная морозная погода.
19 декабря погоду нашего региона будет определять очередной циклон, смещающийся по Баренцеву морю: ожидается снег, порывистый ветер, постепенное повышение температуры воздуха днём до -3-8°.
Сегодня, 18 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -22-27°, днём -7-12°, на востоке области до -17°. Гололедица.
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