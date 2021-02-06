В Мурманской области ожидается ветер северный умеренный, днём местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 6-8 февраля Кольский полуостров будет находиться на северо-западной периферии обширного циклона с центром в районе Урала. 6 февраля по Мурманской области ожидается временами снег, местами порывистый ветер, метель, температура воздуха днём -3-8° в отдельных районах до -13°.

7 и 8 февраля в нашем регионе ожидается снег различной интенсивности, 7 февраля преобладающая температура воздуха -5-10° при прояснениях -15-20°, 8 февраля ожидается понижение температуры воздуха.

Сегодня, 6 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Снег, днём на севере сильный, метель. В отдельных районах изморозь. Ветер северный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -17-22°, днём -3-8°, при прояснениях до -13°. Гололедица.

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С начала февраля на крайнем севере Мурманской области выпало от 50 до 100% месячной нормы осадков. Прирост высоты снега за период 1-4 февраля и ночь 5 февраля в этих районах составил 18-28 см.