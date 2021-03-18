В Мурманской области ожидается ветер северный умеренный, в отдельных районах сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров будет находиться под влиянием активного циклона, сформировавшегося в Баренцевом море и медленно смещающегося в южном направлении. В этот период по Мурманской области ожидается порывистый ветер и понижение температуры воздуха.

Сегодня, 18 марта, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, метель. Ветер северо-восточный, северный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -18-23°, днём -4-9°. Гололедица.

Предупреждение

В период 14-18 часов 16 марта в центральных районах Баренцева моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 00-03 часов 18 марта.