В Мурманской области ожидается ветер северо-восточный умеренный, ночью - сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 19 октября погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон с центром над Финляндией - Карелией. По Мурманской области местами пройдёт снег, мокрый снег, наиболее интенсивный на юге области, в отдельных районах усилится ветер. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 19 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер северо-восточный умеренный, ночью на юге области сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, днём от -2 до +3°. Местами гололедица.