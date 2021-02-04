В Мурманской области ожидается ветер умеренный, местами сильный, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 4-6 февраля погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия циклонической депрессии расположенной над Восточной Европой. По Мурманской области ожидается временами снег, местами порывистый ветер, метель. Преобладающая температура воздуха -5-10°, местами до -15°, ночью 4 и 5 февраля при прояснениях в отдельных районах -20-25°.

Сегодня, 4 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Снег, ночью местами сильный. Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -20-25°, днём -5-10°, местами до -18°. Гололедица.