В Мурманской области ожидается ветер восточный умеренный, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет северная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха 29 января -12-17° при прояснениях -20-25°.

30 января ожидается влияние активного глубокого циклона с центром в районе Финского залива: в нашем регионе пройдёт снег различной интенсивности, местами ожидается сильный ветер, метель, постепенное повышение температуры воздуха.

Сегодня, 29 января, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха -12-17°, при прояснениях -19-24° в течение суток. Местами гололедица.