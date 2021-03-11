В Мурманской области ожидается ветер юго-западный умеренный, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, основным погодообразующим фактором на Кольском полуострове является антициклон, смещающийся с районов Северной Европы в юго-восточном направлении. В этот период ожидается преимущественно солнечная погода, порывистый ветер, температура воздуха будет постепенно повышаться.

Сегодня, 11 марта, будет облачная переменная. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -23-28°, днём -6-11°. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области наблюдается ледостав, на порожистых участках рек и на горных реках - ледостав с полыньями, зажоры.

10 марта толщина льда на реках и водоёмах была равна 35-75 см, что на 5-25 см меньше нормы.

Водность большинства рек в первой декаде марта составляет 110-125% нормы. Уровни воды на реках выше среднемноголетних уровней зимней межени на 5-25 см, на реках Чаваньга и Умба - выше на 50 см.