В Мурманской области ожидается ветер южный умеренный, днём местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Гренландском морях. По Мурманской области ожидается местами порывистый ветер, 29 марта - временами осадки. Среднесуточная температура воздуха в этот период будет превышать климатическую норму на 2-6°.

Сегодня, 29 марта, будет переменная облачность. Местами осадки. Ветер южный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -6°, днем +2+7°. Местами гололедица.