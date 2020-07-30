Мурманская область. Арктика (16+)30.07.20 07:00
В Мурманской области ожидается восточный умеренный ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 30 и 31 июля прогнозируется смещение циклона с Северного моря на Карелию и далее на Архангельскую область. По Мурманской области ожидается северо-восточный ветер, местами дождь, понижение температура воздуха.
Сегодня, 30 июля, будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +13+18°, местами до +23°.
Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности
По Мурманской области ожидается: в районе г. Мурманска IV региональный класс пожарной опасности; в районе г. Мончегорска и г. Оленегорска, в Печенгском, Кольском районах и на западе Ловозерского района V региональный класс пожарной опасности.
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