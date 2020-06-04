В Мурманской области ожидается временами дождь

29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?

Об этом рано ещё говорить

Нет. Слишком рискованно

Да, если только лагерь будет в нашем регионе

На отдых нет денег

Да, пусть дети порезвятся после изоляции

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