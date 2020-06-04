Мурманская область. Арктика (16+)04.06.20 07:00
В Мурманской области ожидается временами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, по Мурманской области прогнозируется прохождение атмосферного фронта: ожидается местами дождь, возможна гроза, на севере области понижение температуры воздуха.
Сегодня, 4 июня, будет переменная облачная. Временами дождь. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +15+20°, на севере области +10+15°.
Оповещение о высокой пожарной опасности
В Терском районе ожидается V региональный класс пожарной опасности.
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Последние комментарии
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:На пять дней прерывается железнодорожное сообщение с Мурманском
МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
Комментарий к новости:Регион и «НОВАТЭК» планируют плотно сотрудничать
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