В Мурманской области ожидается временами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 4 и 5 июля наш регион будет находиться под влиянием циклонов, смещающихся с юга Скандинавии в северном направлении. По Мурманской области ожидается временами дождь, наиболее интенсивный днём 5 июля, преобладающая температура воздуха в дневные часы 4 июля +16+21°, 5 июля +13+18°.

Сегодня, 4 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днем +16+21°.