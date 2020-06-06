В Мурманской области ожидается временами дождь, в отдельных районах грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 6 и 7 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии многоцентровой циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь, в отдельных районах грозы, преобладающая температура воздуха в дневные часы +17+22°.

Сегодня, 6 июня, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +17+22°.

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В течение суток 6 июня уровень воды на реке Кола будет находиться на отметке 400 см над «0» графика водпоста.

Оповещение о высокой пожарной опасности

6-8 июня в Ловозерском районе сохранится IV региональный класс пожарной опасности, в Терском районе V региональный класс пожарной опасности.