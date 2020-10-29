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Мурманская область. Арктика (16+)29.10.20 07:00

В Мурманской области ожидается временами осадки, местами порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 29 и 30 октября наш регион будет находиться под влиянием южной периферии циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море. В этот период по Мурманской области ожидаются временами осадки, местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от -3 до +3°, днём от 0 до +5°.

31 октября на Кольский полуостров распространится область повышенного атмосферного давления: осадки прекратятся, температура воздуха понизится.

Сегодня, 29 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ночью в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха  ночью от -2 до +3°, днём +1+6°. Местами гололедица.

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C 27 октября на реках и водоёмах Мурманской области наблюдается таяние льда. По данным наблюдения 28 октября на большинстве водных объектов наблюдается «чисто». На реках востока области (рр. Туманная, Поной, Варзуга) наблюдаются забереги, шугоход, на озере Ловозере сохраняется неполный ледостав.

 

 

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