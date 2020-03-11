В Мурманской области ожидается временами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием обширной многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над Северной Европой, Норвежским и Баренцевым морями. В этот период ожидается облачная с прояснениями погода, местами осадки.

Завтра, 12 марта, будет облачная погода. Временами снег. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, днём от -3 до +2º. Гололедица, местами сильная.