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Мурманская область. Арктика (16+)03.02.21 08:00

В Мурманской области ожидается временами снег и порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова сегодня будет определять западная периферия циклона с центром над Северным Уралом. По Мурманской области ожидается временами снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью в течение суток 3 февраля -5-10°, при прояснениях -15-20°.

4 февраля существенных изменений в погоде не ожидается.

Сегодня, 3 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный умеренный, на севере местами сильный. Температура воздуха ночью -8-13º, при прояснении -18-23º, днём  -5-10°, местами до -15º. Гололедица.

* * *

На реках и водоёмах Мурманской области наблюдается ледостав, на порогах и на горных реках - неполный ледостав, ледостав с промоинами, зажоры льда.

31 января толщина льда на реках и водоёмах была равна 25-55 см, что, в основном, меньше нормы и прошлого года на 5-20 см. Водность рек составляет 100-145% нормы.

 

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