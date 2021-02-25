В Мурманской области ожидается временами снег, местами порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 25-27 февраля Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием циклонической деятельности в Норвежском и Баренцевом морях. По Мурманской области ожидается временами снег, местами порывистый ветер, среднесуточная температура воздуха на востоке области около климатической нормы, на западе области - выше на 2-6°.

Сегодня, 25 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью 9-14°, при прояснениях -15-20°, днём -2-7°, местами до -12°. Гололедица.

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По данным МГ-2 Мурманск, 24 февраля на акватории южного колена Кольского залива наблюдался дрейфующий лёд в количестве 3-4-х баллов толщиной 5 см, расположенный преимущественно у берегов, мористее чисто или редкий лёд.