В Мурманской области ожидается временами снег, на севере - порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 19 января погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с Баренцева моря в Канино-Колгуевский район. По Мурманской области ожидается временами снег, на севере области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -2-7°, при прояснениях -12-17°.

20 января на Кольский полуостров распространится влияние арктического антициклона: осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится до -12-17°, при прояснениях до -22-27°.

21 января ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха.

Сегодня, 19 января, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, утром местами сильный. Ветер северо-западный, северный умеренный, утром и днём местами сильный, метель. Температура воздуха -2 -7°, при прояснениях -12 -17° в течение суток. Гололедица.