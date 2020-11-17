В Мурманской области ожидаются местами осадки, сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 17 и 18 ноября погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с юга Норвежского моря на Баренцево море. По Мурманской области в этот период ожидаются местами осадки, сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём от 0 до +5°.

19 ноября ожидается смещение активного циклона юга Скандинавии через Кольский полуостров: интенсивность осадков увеличится, температура воздуха незначительно понизится.

Сегодня, 17 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём от 0 до +5°.

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По данным наблюдений на 16 ноября на плёсах рек и небольших озёрах нашего региона наблюдаются забереги, шугоход, неполный ледостав. На крупных водоёмах - чисто. В ближайшие дни на реках продолжится медленное таяние льда.