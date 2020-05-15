В Мурманской области ожидаются мокрый снег и сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с Вологодской области на Архангельскую область и далее на юг Баренцева моря. По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, осадки, наиболее интенсивные на севере области, температура воздуха - в пределах климатической нормы.

Сегодня, 15 мая, будет облачная погода. Мокрый снег, ночью в отдельных районах сильный. Ветер ночью юго-западный сильный, на севере очень сильный; днём юго-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от-2 до +3°, днём +3+8°.