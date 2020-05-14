В Мурманской области ожидаются сильные осадки и порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 14 и 15 мая погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с Вологодской области на Архангельскую область и далее на юг Баренцева моря. По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, осадки, наиболее интенсивные на севере области 14 мая и ночью 15 мая, температура в пределах климатической нормы.

Сегодня, 14 мая, будет облачная погода. Осадки, в отдельных районах сильные. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +1+6°. Ночью местами гололедица.