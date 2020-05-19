Мурманская область. Арктика (16+)19.05.20 07:00
На реках продолжается слабоинтенсивное весеннее половодье, интенсивность повышения уровней воды за сутки составляет 1-
12 см. В период 13-18 мая вскрылись ото льда реки запада и юга области, на реках остальной территории наблюдается ледостав с промоинами. Выход на лёд опасен!
В Мурманской области ожидаются временами осадки
Как сообщает Мурманское УГМС, 19 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием западной периферии циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются временами осадки, преобладающая температура воздуха ночью от +2 до -4°, днём +3+8°.
Сегодня, 19 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер северо- восточный умеренный. Температура воздуха ночью от -1 до +4, днём +3+8°.
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На реках продолжается слабоинтенсивное весеннее половодье, интенсивность повышения уровней воды за сутки составляет 1-
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Последние комментарии
Игорь
19.05.20 10:21
г.Кола ул. Кривошеева дом 2 . Установлен и поверен прибор теплового учёта , а информации по перерасчёту никакой нет ?
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Иван
16.05.20 14:48
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Семен
15.05.20 13:41
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