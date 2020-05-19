В Мурманской области ожидаются временами осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, 19 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием западной периферии циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются временами осадки, преобладающая температура воздуха ночью от +2 до -4°, днём +3+8°.

Сегодня, 19 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки. Ветер северо- восточный умеренный. Температура воздуха ночью от -1 до +4, днём +3+8°.

* * *