В Мурманской области ожидаются временами осадки, порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 7 и 8 апреля погоду Кольского полуострова будут определять циклоны, смещающиеся с Исландии в Норвежское и Баренцево моря. По Мурманской области ожидаются временами осадки, порывистый ветер, среднесуточная температура воздуха на 1-4° выше климатической нормы.

Завтра, 7 апреля, будет облачно с прояснениями. Снег, днём мокрый снег. Днём местам отложение мокрого снега. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях до -20°, днём от -2 до +3°. Гололедица.

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