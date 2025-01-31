В Мурманской области памяти жертв Холокоста посвятили выставки, семинары и лекции

В Мурманской области с 15 по 31 января провели памятные мероприятия и организовали выставки в рамках Недели памяти жертв Холокоста. Главная цель – напомнить всему миру о леденящих кровь преступлениях фашистской Германии.

Во время Великой Отечественной войны в лагерях смерти и гетто нацисты уничтожили около шести миллионов узников из числа еврейского народа. Почти три миллиона из них были гражданами Советского Союза.

В рамках Недели памяти Еврейской общиной Мурманска – благотворительным центром «Забота» – «Сияние Хэсэда» были организованы круглые столы, лекции и семинары.

Так, 25 января в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв Холокоста и годовщине освобождения Красной Армией лагеря смерти «Аушвиц» (Освенцим), в Мурманске начала работу передвижная историко-документальная выставка «Холокост: Уничтожение, сопротивление, спасение», созданная при грантовой поддержке министерства внутренней политики Мурманской области.

Выставку, погружающую в атмосферу того времени, посетили неравнодушные жители и гости Мурманска – представители образовательных учреждений, национально-культурных объединений, Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества, а также сотрудники регионального правительства.

Участники ознакомились с основными фактами о Холокосте, условиях жизни в гетто, «Хрустальной ночи», системе концлагерей и погрузились в тему героизма, вспомнили людей, которые, рискуя собственной жизнью, спасали еврейский народ от нацистов.

Выставка также представляет информацию о памятниках Холокоста, установленных по всему миру, символизирующих память о жертвах и предостерегающих от повторения подобных трагедий. В завершение мероприятия были зажжены свечи памяти о всех погибших во время Великой Отечественной войны.

Фотовыставка об освобождении лагерей и гетто на советской территории, об освободителях лагеря Освенцим (Аушвиц), о сохранении памяти о Холокосте в России также открылась в Кировском городском Дворце культуры.

С приветственным словом и краткой исторической справкой выступили член общественной организации «Местная еврейская национально-культурная автономия города Кировска Мурманской области «Ткума» (Возрождение), клуба национальных культур Александр Розенштейн и руководитель клуба национальных культур Дворца культуры Валентина Васенкова. Для гостей мероприятия прозвучали произведения в исполнении Юрия Кругликова.

Фото предоставлены организаторами мероприятий: https://gov-murman.ru/info/news/