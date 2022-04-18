В Мурманской области парад и «Бессмертный полк» в честь Дня победы пройдут в очном формате

В 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне парад и шествие «Бессмертный полк» пройдут в очном формате. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Совсем скоро мы отметим важнейший праздник для нашей страны – 9 Мая. И парад, и «Бессмертный полк» будут проходить в очном формате. Прошу на этой неделе завершить все организационные мероприятия. Знаю, что эта работа уже в высокой степени готовности, по большинству вопросов все решения приняты», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона поручил профильному заместителю губернатора Елене Дягилевой на следующем оперативном совещании доложить, какие мероприятия к празднику будут проходить в Мурманской области, в том числе в «Долине Славы».

Фото: https://gov-murman.ru