В Мурманской области парк школьных автобусов обновлён на 80%

Сегодня на площадке Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» состоялась церемония передачи девяти новых школьных автобусов представителям муниципалитетов региона. В мероприятии принял участие губернатор Андрей Чибис.

«Девять новых автобусов мы получили при поддержке федерального правительства и партии «Единая Россия». Один из них 12-местный, полноприводный, такие мы ещё не эксплуатировали. Поэтому посмотрим, как они работают. Сегодня на рассмотрении в федеральном правительстве также находится заявка на 12 новых автобусов, – отметил Андрей Чибис. – За последние два года мы всего получили 35 школьных автобусов, что позволило обновить автопарк на 80%».

Напомним, проект по обновлению школьного автопарка реализуется в Мурманской области с 2016 года за счёт средств регионального и федерального бюджетов. Общая стоимость девяти новых автобусов составила более 24 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в муниципальную собственность переданы два автобуса ПАЗ на 22 места в ЗАТО Александровск и один такой же в Кольский район. По одному ПАЗу на 29 мест получили ЗАТО Видяево, Кировск и Кольский район. Два автобуса ГАЗ на 21 место предназначены Ковдорскому муниципальному округу и подведомственному Министерству образования и науки Мурманской области учреждению – Центру комплексного обслуживания учреждений образования. Один 12-местный автобус УАЗ передан Терскому району.

Все девять школьных автобусов соответствуют требованиям Правил организованной перевозки группы детей, утверждённых постановлением правительства Российской Федерации. Автотранспорт оборудован тахографом, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, маячками жёлтого или оранжевого цвета, изготовлен в специальном северном исполнении.

«Постоянно вижу такие автобусы на трассах нашей Мурманской области. Принципиально важно, что к ним очень внимательно относятся и водители, и соответствующие службы. И, конечно, нам очень важна безопасность наших детей. Мы будем стараться следить за школьным парком и удовлетворять все потребности наших муниципальных образований в школьном автотранспорте», – подчеркнул губернатор.