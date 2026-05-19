В Мурманской области паводковый период проходит без критичных сбоев

Паводковый сезон в текущем году выдался затяжным с учётом метеорологической обстановки, которая характеризовалась со второй декады марта активной оттепелью, интенсивным снеготаянием, и, конечно, увеличением воды в водных объектах. Как вчера рассказала на оперативном совещании в правительстве региона заместитель губернатора Ксения Зинатуллина, к противопаводковым мероприятиям в регионе приступили заранее для того, чтобы минимизировать негативные последствия.

По инфраструктурным объектам – автодорогам, мостовым сооружениям, железнодорожным объектам, гидрологическим сооружениям и объектам коммунальной инфраструктуры, в целом по региону мероприятия, организованные службами и ведомствами, дали эффект. Паводковый период проходит без критичных сбоев. В Терском округе, несмотря на прогнозируемые риски, связанные с заторными явлениями на реке Варзуга, подтопления не допущено.

Традиционно для Кольского округа, отдельные территории которого находятся в непосредственной близости от водного объекта, установлены зоны затопления и подтопления. Важное значение имеет уровень воды в реке Колы и интенсивность его подъёма. Река Кола имеет гидрологическую связь с расположенными на территории округа водными объектами: реками, ручьями, а также большую площадь водосбора - порядка 3800 км2.

Минувшие выходные принесли практически рекордное суточное количество осадков. Это повлияло на стремительный рост уровня воды в реке. Утром в воскресенье уровень воды в реке фиксировался на отметке 252 см, и в течение дня вырос на 42 см, и к ночи достиг 294 см.

«На отметке от 280 см и более начинает подтапливать отдельные территории, расположенные в низинах вблизи реки. Администрацией Кольского округа организованы необходимые мероприятия в Кильдинстрое, ДНТ «Кильдинское», ДНТ «Профснаб», в селе Лопарская и в посёлке Мурмаши, - прокомментировала вице-губернатор. - При этом на подтопление влияют традиционно два фактора. С одной стороны, это подъем воды в реке Кола, с другой стороны, с учетом гидрологических особенностей, подъем грунтовых вод. На текущий момент сильных дождей не прогнозируется. За проведшую ночь интенсивность подъёма уровня воды замедлилась. Особенность прохождения паводков на реке Кола – это быстрый стремительный рост, и такое же снижение при условии отсутствия осадков».

Как отмечает региональное Министерство информационной политики Мурманской области В Мурманске специалистами структурных подразделений администрации также на ежедневной основе ведётся мониторинг уровня воды в реке Роста, состояния водопропускных труб. Работа на подверженных подтоплению участках будет продолжена.

