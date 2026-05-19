Мурманская область вновь присоединится к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ»В Мурманской области готовятся к завершению отопительного сезона
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.05.26 16:00

В Мурманской области паводковый период проходит без критичных сбоев

Паводковый сезон в текущем году выдался затяжным с учётом метеорологической обстановки, которая характеризовалась со второй декады марта активной оттепелью, интенсивным снеготаянием, и, конечно, увеличением воды в водных объектах. Как вчера рассказала на оперативном совещании в правительстве региона заместитель губернатора Ксения Зинатуллина, к противопаводковым мероприятиям в регионе приступили заранее для того, чтобы минимизировать негативные последствия.

По инфраструктурным объектам – автодорогам, мостовым сооружениям, железнодорожным объектам, гидрологическим сооружениям и объектам коммунальной инфраструктуры, в целом по региону мероприятия, организованные службами и ведомствами, дали эффект. Паводковый период проходит без критичных сбоев.  В Терском округе, несмотря на прогнозируемые риски, связанные с заторными явлениями на реке Варзуга, подтопления не допущено.

Традиционно для Кольского округа, отдельные территории которого находятся в непосредственной близости от водного объекта, установлены зоны затопления и подтопления. Важное значение имеет уровень воды в реке Колы и интенсивность его подъёма. Река Кола имеет гидрологическую связь с расположенными на территории округа водными объектами: реками, ручьями, а также большую площадь водосбора - порядка 3800 км2.

Минувшие выходные принесли практически рекордное суточное количество осадков. Это повлияло на стремительный рост уровня воды в реке. Утром в воскресенье уровень воды в реке фиксировался на отметке 252 см, и в течение дня вырос на 42 см, и к ночи достиг 294 см.
«На отметке от 280 см и более начинает подтапливать отдельные территории, расположенные в низинах вблизи реки. Администрацией Кольского округа организованы необходимые мероприятия в Кильдинстрое, ДНТ «Кильдинское», ДНТ «Профснаб», в селе Лопарская и в посёлке Мурмаши, - прокомментировала вице-губернатор. -  При этом на подтопление влияют традиционно два фактора. С одной стороны, это подъем воды в реке Кола, с другой стороны, с учетом гидрологических особенностей, подъем грунтовых вод. На текущий момент сильных дождей не прогнозируется. За проведшую ночь интенсивность подъёма уровня воды замедлилась. Особенность прохождения паводков на реке Кола – это быстрый стремительный рост, и такое же снижение при условии отсутствия осадков».

Как отмечает региональное Министерство информационной политики Мурманской области В Мурманске специалистами структурных подразделений администрации также на ежедневной основе ведётся мониторинг уровня воды в реке Роста, состояния водопропускных труб. Работа на подверженных подтоплению участках будет продолжена.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567818/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru рассказал, на каких условиях должны работать удалёнщики этим летом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Сумма наличных в кошельках россиян за полгода выросла на четверть-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,29 рубля, доллар потерял почти 1,06 рубля-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Андрей Чибис: «Люди не должны получать бюрократические отписки вместо решения конкретных проблем»-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)В Калининграде состоялось заседание постоянного комитета по экологии Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять